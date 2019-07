Urmarit national identificat de catre politistii ieseni

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); La data de 04 iulie, politistii din cadrul Politiei municipiului Pascani - Biroul de Investigatii Criminale, au depistat si retinut pe raza municipiului Pascani, un tanar, de 19 ani, din municipiul Pascani, urmarit national. Un talhar dat in urmarire internationala a fost prins. Era din Iasi Acesta se sustragea masurii arestarii, fiind condamnat la 2 ani si 10 luni inchisoare pentru comiterea infractiunii de talharie. In baza mandatului de executare a pedepsei emis de Judecatoria Roman, acesta a fost predat si depus in Penitenciarul Iasi. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. urmarit national ...