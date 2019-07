Urmariti internationali, depistati la frontiera de est

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Albita si Oancea au depistat si predat unor echipe operative din cadrul I.P.J. Vaslui, respectiv Galati, doua persoane pe numele carora erau emise mandate de arestare, pentru savarsirea unei infractiuni contra proprietatii pe teritoriul Germaniei, respectiv infractiuni informatice pe teritoriul Armeniei. La sfarsitul saptamanii, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Albita-I.T.P.F. Iasi, pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei de stat, pentru a intra in tara, C.O., cu cetatenie romana si Republica Moldova, in varsta de 33 ani, pasagera intr-un autoturism marca Toyota. La controlul de frontiera ...