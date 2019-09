Urmariti intr-o noua editie BZI LIVE povestea impresionanta a unei tinere apicultoare din Iasi, bursiera in Franta

emisune bzi live google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Veti afla toate detaliile despre cum sa dezvolti o afacere de succes chiar de la o tanara ieseanca ce a lasat un job bine platit in Franta pentru o afacere cu stupi. Noua editie a emisiunii BZI Live va fi moderata de Raluca Costin marti, 1 octombrie, de la ora 11:00. Andra Nichitean, o tanara antreprenoare care a studiat in Franta povesteste de ce a ales sa ramana in Iasi, sa devina apicultoare si ce greutati intampina cei din breasla. De asemenea, tanara dezvaluie si secretele afacerii de succes, dezvoltata si peste granitele tarii, mierea produsa in Iasi ajungand in tari precum Franta, Japonia, China, Singapore. Toti cei care au intrebari legate de aceasta tema le pot adresa la rubrica de comentarii ...