Urmasa Angelei Merkel, Annegret Kramp-Karrenbauer i-a luat locul Ursulei von der Layen

annegret kramp karrenbauer google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Annegret Kramp-Karrenbauer, sefa Partidului Uniunea Crestin Democrata (CDU) va deveni noul ministru german al Apararii in urma numirii Ursulei von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene, au confirmat oficialii germani. Angela Merkel, intalnire cu Maia Sandu. Noul gest, motiv de ingrijorare pentru cancelarul german Kramp-Karrenbauer a succedat-o pe Angela Merkel la conducerea CDU in luna decembrie. Anuntul a fost facut la scurt timp dupa ce Merkel a promis, in contextul numirii Ursulei von der Leyen in functia de presedinte al Comisiei Europene, ca ii va gasi rapid un inlocuitor. "Va avea loc o inlocuire rapida. Ministerul Apararii, ministrul Apararii, detine autorita ...