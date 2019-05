Urmatoarea miscare a celor de la Samsung va decide viitorul telefoanelor pliabile

Galaxy Fold nu a fost doar un alt telefon lansat de Samsung. Acesta a deschis poarta catre o noua revolutie in ceea ce priveste interactiunea cu dispozitivele mobile. Doar ca smartphone-ul pliabil al companiei sud-coreene a avut numeroase probleme, astfel ca distributia in magazine a fost amanata pe termen nedefinit. Prin urmare, ne punem intrebarea: oare ce se va intampla in continuare?