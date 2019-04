Urmatorul album al Madonnei va fi lansat in iunie

madonna x google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); „Madame X”, urmatorul album al Madonnei, care cuprinde 15 piese noi, va fi lansat pe 14 iunie, iar primul single extras este „Medellin”, colaborare cu Maluma. Cel de-al 14-lea material de studio al cantaretei americane va fi lansat dupa patru ani de la cel mai recent album, „Rebel Heart”. Videoclipul pentru „Medellin” va fi lansat la MTV in timpul unui program special, pe 24 aprilie. Cum se intituleaza urmatorul album al Madonnei Albumul este „influentat, din punct de vedere al creativitatii, de perioada in care Madonna a trait in Lisabona”, potrivit anuntului citat de Variety, si este „o colectie de 15 piese noi care celebreaza relati ...