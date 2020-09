Urmeaza șoc și groaza la parlamentare

Sorin Roșca Stănescu Întotdeauna alegerile parlamentare sunt prefațate și determinate sub aspectul rezultatelor de scorul alegerilor locale. Cu atât mai mult în acest an, în care cele două runde electorale sunt foarte apropiate. Prin urmare, să încercăm să tragem câteva concluzii din ceea ce s-a întâmplat ieri. Este limpede că PSD nu a putut fi […] The post Urmează șoc și groază la parlamentare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.