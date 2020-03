Ursula von der Leyen anunța ca este posibila relaxarea plafonului de 3% pentru deficitul bugetar al statelor UE

Comisia Europeană este gata să-și reevalueze poziția față de deficitele statelor care formează Uniunea, pentru a le ajuta să depășească dificultățile financiare generate de extinderea pandemiei de coronavirus, a declarat vineri Ursula von der Leyen, președinte al Comisiei Europene. “Analizăm toate variantele și dacă va ajuta asta, o vom folosi” a spus Ursula von der The post Ursula von der Leyen anunță că este posibilă relaxarea plafonului de 3% pentru deficitul bugetar al statelor UE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.