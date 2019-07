Ursula von der Leyen anunta sanctiuni financiare fata de statele din Centrul si Estul UE

Ursula von der Leyen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ursula von der Leyen, viitorul presedinte al Comisiei Europene, a avertizant impotriva comportamentului incorect fata de statele membre UE care se afla in est, relateaza site-ul agentiei Dpa. "In centrul si estul Europei, multe state au sentimentul ca nu sunt acceptate complet", a declarat von der Leyen. Ursula von der Leyen este prima femeie presedinte al Comisiei Europene Aceasta a adaugat ca sanctiunile financiare ar fi "ultima solutie" impotriva unui stat membru. "Trebuie sa invatam ca intregul stat de drept este scopul nostru, insa nimeni nu este perfect", a mai afirmat Leyen. Afirmatiile lui Leyen vin si in contextul in care Romania a fost amenintata cu taiere ...