Ursula von der Leyen: "Brexit-ul va fi doar inceputul, nu sfarsitul relatiei intre Marea Britanie si UE"

Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat marti ca Brexit-ul „daca se va intampla" va fi doar inceputul relatiei intre Marea Britanie si UE, „nu sfarsitul". Intr-un avertisment implicit pentru sustinatorii Brexit din Marea Britanie care argumenteaza o asa-numita „despartire curata" de Uniunea Europeana, fara un acord in vigoare, a spus ca cele doua parti vor trebui sa lucreze pentru a construi din nou legaturi dupa Brexit. Si a dat un impuls Dublinului in lupta pentru Brexit, numindu-l pe irlandez Phil Hogan in functia de comisar pentru Comert, care a fost insarcinat cu negocierea unui acord comercial post-Brexit cu Londra, o miscare ...