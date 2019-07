Ursula von der Leyen este prima femeie presedinte al Comisiei Europene

Ursula von der Leyen 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ursula von der Leyen a fost aleasa marti seara, la Strasbourg, prima presedinta a Comisiei Europene (CE). Votul din Parlamentul European a aratat in felul urmator: 383 de voturi "pentru", 327 de voturi "impotriva", 22 de abtineri so un vot nul. Viorica Dancila, reactie fulger la jignirile din Parlamentul European Ursula von der Leyen va ocupa acest post incepand cu 1 noiembrie 2019 si ii va urma in functie luxemburghezului Jean-Claude Juncker, care s-a aflat timp de un singur mandat in fruntea executivului Uniunii Europene. Usrula von der Leyen a discutat cu toate grupurile parlamentare, inclusiv cu populistii, incercand sa isi asigure sprijin in conditiile ...