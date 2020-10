Ursula von der Leyen, in autoizolare pentru o zi. Cum aplica regulile dupa ce s-a aflat langa o persoana diagnosticata cu Covid-19

Preşedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a anunţat luni că s-a plasat în izolare, după ce s-a aflat în contact cu o persoană infectată cu noul coronavirus, relatează Reuters. ”Am fost informată că am participat la o reuniune, marţi, la care asistat o persoană care a fost testată ieri (duminică) pozitiv cu covid-19”, […] The post Ursula von der Leyen, în autoizolare pentru o zi. Cum aplică regulile după ce s-a aflat lângă o persoană diagnosticată cu Covid-19 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.