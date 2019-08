Ursula von der Leyen pleaca de la Berlin cu onoruri militare

Ursula von der Leyen google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viitoarea presedinta a Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a ales piesa ”Wind of change” a trupei Scorpions, o balada emblematica a Caderii Zidului Berlinului, la ceremonia oficiala de plecare de la Berlin, relateaza AFP. Ursula von der Leyen vrea mecanism pentru monitorizarea statului de drept pentru TOATE țările din UE Cantecul acestei trupe din Hanovra, in nordul Germaniei, a fost interpretat de fanfara armatei germane in cadrul unei ceremonii cu onoruri militare, joi, la care a asistat cancelarul Angela Merkel. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. scorpions ...