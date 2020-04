Ursula von der Leyen: UE datoreaza scuze Italiei pentru reacția intarziata

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a recunoscut joi că Uniunea Europeană datorează scuze Italiei pentru că nu a reacţionat la timp când epidemia de COVID-19 a creat o situaţie de urgenţă în această ţară care la început nu a fost ajutată de partenerii ei europeni, relatează agenţia EFE, preluată de Agerpres. ”Este evident The post Ursula von der Leyen: UE datorează scuze Italiei pentru reacția întârziată appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.