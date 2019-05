Urzeala tronurilor, sezonul 8. Greseala producatorilor din episodul 4, sesizata de fanii serialului

Game of Thrones google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipa serialului Urzeala tronurilor (Game of Thrones) a facut probabil una dintre putinele erori la filmarile pentru sezonul 8. Un obiect din secolul XXI a scapat atentiei producatorilor. Al patrulea episod din sezonul 8 al serialului Urzeala tronurilor a fost deja vazut de telespectatorii din Statele Unite ale Americii. In timpul unei scene filmate in marea sala a castelului Winterfell, unde Daenerys Targaryen, Jon Snow si armatele reunite sarbatoresc victoria in fata Regelui noptii, apare un obiect care nu are ce cauta acolo. E vorba de un obiect din secolul XXI, foarte comun zilele noastre, pe care fanii seriei l-au identificat imediat: un pahar de cafea de la un lant celebru de cafenele – ...