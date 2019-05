USR a schimbat strategia: jocul prin care vor sa ii forțeze mana lui Liviu Dragnea

USR face o mișcare strategică, în plină campanie electorală. Cei de la USR au depus, la Senat, un proiect legislativ pentru revenirea la alegerea primarilor în două tururi de scrutin. În Parlament mai sunt 2 inițiative cu același subiect depuse de PNL și PMP, la Camera Deputaților. USR a făcut o mișcare strategică și a depus proiectul la Senat, acolo unde președinte este Călin Popescu Tăriceanu, cel care este favorabil acestei inițiative legislative. Cei de la USR mizează pe faptul că imediat după europarlamentare vor avea loc mișcări de trupe în Parlament și va fi un climat favorabil pentru această inițiativă.

„Am depus la Senat un proiect de lege vizând revenirea la alegerile în două tururi pentru primari. Este un proiect despre care am mai vorbit de-a lungul timpului. Acest subiect a fost în centrul agendei de reformă electorală al USR, însă dat fiind că există o serie de proiecte deja începute legislativ, a fost politica noastră ca organizație să sprijinim proiectele existente, atât cea a PNL cât și cea a PMP, care sunt în procedură legislativă. Am colaborat cu ei și am susținut proiectele. Inițial nu am considerat că este nevoie să depunem încă un proiect vizând această tematică, însă ambele proiectele sunt blocate la Camera Deputaților și PSD încearcă să blocheze un nou vot pe acest subiect. Așadar am considerat că este nevoie să introducem un nou proiect de lege astfel încât el să se ducă la Senat, l-am introdus în procedură normal”, a declarat Tudor Benga, în Parlament.

El a precizat că în 45 de zile proiectul legislativ ar trebui să primească un vot în plenul Senatului.

„ În 45 de zile el ar trebui să aibă un vot la Senat. Logica este următoarea: cel mai probabil, dacă lumea va merge la vot, după alegerile din 26 mai vor exista modificări de configurație, de poziționări, vom avea o forografie la zi a situației politice din România și regimul de jupân al lui Liviu Dragnea va lua sfârșit. Alegerea primarilor în două tururi e importantă pentru a debloca România”, a adăugat deputatul USR.

Proiectul de lege modifică, astfel, Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale astfel: „ Pentru funcţia de primar, centralizarea voturilor se face de către biroul electoral de circumscripţie. Este declarat ales primar candidatul care a întrunit majoritatea voturilor valabil exprimate. În cazul în care niciunul dintre candidați nu a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (2), se organizează un nou tur de scrutin la două săptămâni de la primul tur de scrutin, la care participă numai primii 2 candidați stabiliți în ordinea numărului de voturi obținute în primul tur, respectiv primii doi candidați dacă sunt aflați în situație de balotaj. În urma organizării unui nou tur de scrutin, este declarat ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi valabil exprimate”, potrivit modificării aduse articolului 101 prin proiectul de lege.

Inițiativa legislativă abrogă, de asemenea, articolul 102 care prevede: „În cazul în care situaţia de balotaj intervine între doi candidaţi la funcţia de primar, între care urmează să se desfăşoare turul al doilea de scrutin, iar unul dintre aceştia decedează, renunţă sau nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a fi ales, nu vor mai avea loc alegeri, biroul electoral de circumscripţie declarându-l primar pe celălalt candidat”.

Parlamentarii USR susțin că un scrutin pentru alegerea primarilor în două tururi ar crea un proces prin care primarul ales va deveni reprezentativ cu adevărat reprezentativ și ar dobândi legitimitate democratică.

„Propunerea legislativă susține organizarea a două tururi de scrutin ale alegerilor pentru primăriile locale. În cel de al doilea tur, s-ar califica candidații care au ocupat primele două poziții în primul tur, cu excepția situației în care unul dintre aceștia a obținut deja mai mult de 50% dintre voturi. Astfel, se creează un proces în urma căruia primarul ales devine cu adevărat reprezentativ, deoarece ar avea susținerea a mai mult de jumătate dintre votanții activi ai respectivei localități și, prin urmare, ar dobândi legitimitatea democratică ce îi permite să ia decizii în numele întregii comunități”, arată inițiatorii în expunerea de motive a proiectului.

Inițiativa legislativă a fost înregistrată la Senat, prim for sesizat, decizională fiind Camera Deputaților.