USR, analiza de COȘMAR pentru Guvern: am ajuns campionii Europei la deficitul bugetar

Deputatul USR, Claudiu Năsui, susține că, în anul 2019, România a înregistrat un deficit record în rândul statelor din UE. Năsui consideră că, în acest moment, statul român nu este sustenabil, iar cheltuielile continuă să crească în fiecare an.

”România este din nou campioană europeană la deficit.

Statul român cheltuie mult mai mulți bani decât încasează. Rămânem lideri europeni într-un clasament pe care nu ni-l doream: cel al deficitului. Dacă deficitul mediu în UE în anul 2019 este de 0.6%, statul român a reușit un deficit de 4.6%. Cu mult peste următorul clasat care are fix 3%.

Ce s-a întâmplat în România de am ajuns aici? O creștere extraordinară a statului, mult peste cât ar fi sustenabil. Astfel, cheltuielile statului au explodat în fiecare dintre ultimii 3 ani. În 2017, cheltuielile statului au crescut cu 34 de miliarde de lei. În 2018, au crescut cu 46.3 miliarde de lei. Și în ultimul an au mai crescut încă o dată cu 47.3 miliarde de lei.

Mai țineți minte când economiștii roșii din jurul domnilor Dragnea, Vâlcov și Teodorovici ne explicau cât de bune sunt deficitele? Iată rezultatele.

Avem deficite atât de mari și de atât de mult timp, încât să fim vreodată pe excedent sau măcar pe zero a ajuns să pară irealizabil. Probabil că o ducem și cel mai bine din UE conform teoriei lor.

În perioadele când alții acumulau ca să poată face față viitoarei crize, statul român a făcut deficite maximale.

De unde finanțăm diferența între venituri și cheltuieli? Evident din datorie. Adică din taxe și impozite viitoare.

Cum de am ajuns așa? Pentru că în ultimii 3 ani am avut numai guverne cu gândire de termen scurt. Foarte scurt. S-au gândit că stau puțin la guvernare, așa că ce sens are să rezolve probleme pe termen lung? Niciuna. Tot ce le-a păsat a fost doar să cheltuie cât pot de mult ca să-și mulțumească activul de partid.

Fiecare guvern s-a îndatorat cât poate de mult și să arunce cu banii în toate direcțiile: pensii speciale, creșteri de salarii la stat, PNDL-uri, tot pachetul. După care să lase următorul guvern să ramburseze datoriile și să stângă cureaua. Pe scurt, toți au mers după principiu „după noi potopul”. Asta explică cum de am ajuns aici.

Și să nu credeți că acest deficit se datorează epidemiei de Covid-19. Cifrele sunt cele finale europene pe anul 2019, înainte să înceapă epidemia.”, scrie Claudiu Năsui.