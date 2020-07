USR cere PSD sa nu mai joace politic pe Legea carantinarii

USR le solicită celor de la PSD să nu mai joace politic pe Legea carantinării și să grăbească adoptarea. De asemenea, cei de la USR admit că și Guvernul s-a bâlbâit pe acest subiect, dar arată că acesta nu este un motiv de tergiversare în Parlament. ”Uniunea Salvați România condamnă modul cinic în care PSD […] The post USR cere PSD să nu mai joace politic pe Legea carantinării appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.