USR și PNL au primarul Capitalei, dar nu și Consiliul General. La mana lui Basescu, pentru majoritate

Nicușor Dan a obținut mandatul de primar al Capitalei, cu susținerea USR-PLUS și PNL, dar alianța are nevoie de partidul pe care l-au exclus de la discuții, pentru a forma o majoritate confortabilă în Consiliul General. PNL a ieşit abia pe locul 3 şi în Consiliul General al Municipiului Bucureşti. Chiar dacă PNL şi USR […]