USR: In doar patru luni, statul a platit jumatate de miliard de euro pentru pensiile speciale

Deputatul USR, Claudiu Năsui, arată că în timp ce este așteptat un răspuns al Curții Constituționale pe tema pensiilor speciale, statul român le plătește sume uriașe celor care le încasează. Doar în ultimele 4 luni s-au plătit peste 3 miliarde de lei pentru pensiile speciale. "Risipa de bani continuă, în timp ce clasa politică își […]