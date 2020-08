USR lovește cu sete PMP-ul: Nu poti sa faci dragoste cu tot satul și sa fii cu sufletul in rai

Deputatul USR Ionuț Moșteanu a explicat marți, la Digi24, de ce formațiunea sa nu a dorit alianță cu PMP la București.

„Noi am avut la negocieri niste linii rosii. PMP la Bucuresti a colaborat cu PSD in consilii locale. PMP are protocoale in tara cu PSD, au vicepresedinti de CJ la Timis, Baia Mare, Piatra Neamt, Caras Severin, au viceprimari la Sector 3, Constanta. Nu poti sa faci dragoste cu tot satul si sa fii cu sufletul in rai, asta le-am transmis”, a declarat Ionuț Moșteanu.

„Daca e sa ne scoatem ochii, l-as intreba pe dl Mosteanu de ce nu vorbeste de consilierii USR care au trecut cu arme si bagaje la PSD. Sa-mi explice dl mosteanu, care e motivul pentru care l-au votat pe dl Ilie Sarbu la Curtea de Conturi”, a replicat liderul PMP, Eugen Tomac.

