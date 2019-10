USR lovește puternic in PNL: Nu vrem majoritate doar pentru ciolan

Deputatul USR, Claudiu Năsui, trage un semnal de alarmă și susține că USR nu-și dorește o majoritate doar ”pentru ciolan” în Parlament ci o majoritate pentru reforme reale. Năsui le transmite liberalilor că în cazul în care dețin o astfel de majoritate să supună votului aceste proiecte de reformă înaintea votului de învestitură pentru noul Guvern și apoi USR va acorda un vot de încredere guvernului Orban.

Majoritatea doar pentru ciolan nu va salva România.

Dacă într-adevăr există majoritate în parlament pentru un guvern, atunci ar trebui să existe și pentru reforme. Iar dacă nu există pentru reforme, atunci poate nu merită să existe deloc.

Deși nu a fost invitat la guvernare, USR a expus câteva condiții pe care nu le poate compromite pentru a vota guvernul. Nu am cerut funcții, nu am cerut subvenții, nu am cerut contracte cu statul. Am cerut mult mai important, am cerut câteva reforme reale și un pact pentru alegeri anticipate după alegerile prezidențiale.