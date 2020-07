USR: Plangere penala impotriva lui Robert Negoita in legatura cu statia de sortare din zona Catelu

Candidatul USR PLUS la Primaria Sectorului 3, Ana Ciceala, a anuntat ca a depus o plangere penala impotriva edilului Robert Negoita si a Primariei in legatura cu statia de sortare din zona Catelu, care a fost infiintata in urma cu un an "fara a avea niciun aviz, niciun acord de mediu si autorizatiile necesare", afirmand ca activitatea in aceasta unitate trebuie sa inceteze.