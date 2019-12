USR, plangere penala la Parchet dupa ce au descoperit nereguli la Adapostul pentru caini din Constanta (galerie foto)

Reprezentanții USR Costanța au anunțat într-o conferință de presă că au depus un denunț la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța, denunț care vizează gestionarea dezastruoasă a Adăpostului pentru câinii fără stăpân din Constanța, str. Vârfu cu Dor, nr. 5.“Acum mai bine de jumătate de an, primarul Decebal Făgădău se lăuda cu un adăpost pentru câinii fără stăpân, complet renovat, care oferă condiții decente de cazare pentru animale și care respectă normele sanitar-veterinare impuse de legislația specifică.Asta după ce, în luna februarie a acestui an, atrăgeam atenția asupra faptului că deși autoritatea locală a cheltuit sume exorbitante, numărul animalelor fără stăpân a crescut.USR Constanța propunea atunci drept soluții campaniile de sterilizare a câinilor cu sau fără stăpân – avansând o propunere de HCL în acest sens – și extinderea actualului adăpost.Primăria Constanța a preferat să ignore însă aceste soluții și a continuat contractele cu firme private, contracte în sumă de 2.639.808 lei fără TVA pentru un singur an, deși legislația în materie nu permite concesionarea serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân decât către asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniul protecției animalelor”, afirmă membri USR.Reprezentanții USR au fost la adăpost și au fotografiat cum arată în prezent adăpostul ”complet renovat” și cu ”condiții decente pentru câinii fără stăpân” se poate vedea din imaginile de mai jos: vase pentru apă pline de fecale, podele pline de fecale sau sânge, cuști de proastă calitate care au fost rupte de câinii care au încercat (și au reușit) să evadeze din ele, un singur îngrijitor pentru întreg adăpostul, pui morți, câini bolnavi sau care se sfâșie între ei în acest mediu care îi aduce la limita suportabilității, crescându-le agresivitatea.USR Constanța a sesizat anterior în mai multe rânduri DSVSA Constanța cu privire la condițiile din adăpost, fără vreo reacție din partea acestei instituții până în prezent. Vom continua să ”deranjăm” această autoritate care ar fi trebuit să vegheze la respectarea legislației în adăpostul pentru câinii fără stăpân.Nu vom tolera risipa banului public și provocarea, cu bună ştiință, de suferințe fizice şi psihice grave unor animale a căror soartă este în răspunderea noastră, a întregii comunități.Plângerea USR se îndreaptă împotriva Serviciului gestionare animale abandonate din cadrul Primăriei Constanța.