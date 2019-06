USR - PLUS, antisistemul devine sistem sau dispare

Alianta USR -PLUS s-a ridicat pana la explozivul scor din 26 mai pe un mesaj si o reactie antisistem. Este principalul beneficiar al unui vot negativ, al unei revolte in primul rand anti-Dragnea, dar si impotriva unei intregi clase politice expirate. Speranta asociata numelui lor este una foarte diversa, dar are ca numitor comun diferenta de ceea ce e consacrat. A fost o sansa si o capcana, pentru ca de la scorul acesta antisistemul trebuie sa devina sistem pentru a merge mai departe.