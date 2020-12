USR-PLUS ataca iar Guvernul: 'In timp ce PNL invita, demagogic, la plantari de arbori, noi actionam pentru stoparea taierilor'

În timp ce PNL Braşov invită, demagogic, la plantări de arbori, USR PLUS acţionează pentru stoparea pădurilor din zona Goriţa şi face primii paşi în înfiinţarea Parcului Brassovia, se arată într-un comunicat de presă, transmis luni, de USR PLUS, anunță AGERPRES.

"În timp ce PNL invită, demagogic, la plantări de arbori, dar face front comun cu PSD pentru continuarea proiectului Goriţa, USR PLUS acţionează, pe toate căile legale, pentru stoparea definitivă a acestuia şi pentru protejarea reală a pădurilor din jurul Braşovului. Vom continua să cerem consilierilor locali PNL renunţarea la proiect şi respectarea acordului de parteneriat la nivel local. Mergem înainte cu demersul în instanţă de anulare a proiectului, pornit în ianuarie 2020 şi având următorul termen de judecată în 16 februarie 2021", se menţionează în documentul citat.

De asemenea, sursa citată a arătat că, în ultima şedinţă a Consiliului Local Braşov, USR PLUS a cerut schimbarea încadrării a 1.000 ha pădure din categorii funcţionale în care sunt admise recoltări intensive de material lemnos, în categoria T II, subgrupa funcţională 1.4a - Pădure parc, în care nu sunt permise recoltările, ci doar lucrări speciale de conservare.

"Această măsură dorim să se aplice cu prioritate pădurilor programate pentru tăiere din zona Goriţa şi din zona Noua - Răcădău, păduri luate la ţintă în ultimii ani, cu exploatări masive", a precizat USR PLUS Braşov.

Totodată, sursa citată a menţionat că în lista indicatorilor de performanţă ai Regiei Pădurilor Kronstadt, din subordinea municipalităţii, la iniţiativa USR PLUS s-a inclus identificarea şi împădurirea a 30 ha (aproximativ 150.000 puieţi) de teren agricol aflat în proprietatea municipalităţii Braşov, folosind fonduri europene şi finanţări de la APIA, care alocă până la 9.000 euro pentru un ha de pădure nou înfiinţată.

"Reamintim că, în urmă cu un an, Allen Coliban, în calitate de senator, adresa o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis, prin care îi solicita, printre altele, includerea luptei împotriva tăierilor ilegale de păduri în Strategia Naţională de Apărare a ţării. Unul dintre angajamentele asumate de Alianţa USR PLUS în planul de guvernare priveşte creşterea suprafeţelor împădurite din România şi combaterea tăierilor ilegale prin DNA-ul Pădurilor", se mai menţionează în comunicatul USR PLUS.

Înfiinţarea Parcului Natural Brassovia - Geoparc UNESCO a fost unul dintre punctele importante ale actualului primar Allen Coliban în campania electorală din toamnă, acesta susţinând că ideea proiectului s-a născut în condiţiile în care proiectul Primăriei Braşov de amenajare a drumului forestier Goriţa a arătat că pădurile din jurul municipiului reşedinţă nu beneficiază de protecţie, fiind încadrate ca păduri de exploatare.

Reacţia USR PLUS Braşov vine în urma apelului transmis, sâmbătă, de echipa PNL Braşov către primarului Coliban, în care îi propun acestuia să "se aşeze la aceeaşi masă" pentru a realiza "o bună guvernare" la nivel local şi îi solicită să sprijine un proiect de plantare a 100.000 de arbori în oraş, în primăvara anului viitor.