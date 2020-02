USR PLUS: Avem un sistem politic cu doua partide mari in care partidele mici sunt marginalizate

Alianta USR PLUS sustine ca PNL a sacrificat alegerile in doua tururi pentru alegeri anticipate. "Avem un sistem politic cu doua partide mari in care partidele mici sunt marginalizate", au transmis reprezentantii Aliantei, precizand ca alegerea primarilor in doua tururi lipseste din Programul de guvernare al Guvernului Orban II.