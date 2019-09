USR-PLUS: E o retea de pagini false care raspandeste stiri despre Dan Barna, platite din bani ascunsi. Cerem Vioricai Dancila si PSD sa recunoasca public daca sunt in spatele acestei campanii mascate de fake news

Coordonatorul naţional al campaniei USR-PLUS pentru alegerile prezidenţiale, Cătălin Drulă, spune că există o reţea de pagini false care răspândeşte ştiri despre Dan Barna şi solicită premierului Viorica Dăncilă şi PSD să recunoască public dacă se află în spatele acestei campanii. Totodată, el cere autorităţilor să investigheze care sunt sursele de finanţare ale acestei campanii şi dacă ar putea afecta desfăşurarea alegerilor prezidenţiale. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Cătălin Drulă a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că în ultimele săptămâni Dan Barna şi USR-PLUS au fost ţintele acestei campanii de defăimare online, care are surse de finanţare neclare. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); "Aş vrea să vorbim în această conferinţă de presă despre o reţea, o reţea de pagini false care răspândeşte ştiri de pe motoare despre Dan Barna, candidatul Alianţei USR-PLUS, plătite din bani ascunşi, din surse de finanţare obscure. În ultimele patru săptămâni Alianţa USR- PLUS şi candidatul la preşedinţie Dan Barna au fost ţintele acestei campanii coordonate, o campanie mascată, cu surse de finanţare neclare, o campanie de defăimare în mediul online, în special pe Facebook", a declarat Cătălin Drulă. El a precizat că acelaşi lucru s-a întâmplat şi la alegerile europarlamentare şi USR crede că publicul are dreptul la o dezbatere politică onestă. "Ştiţi foarte bine că acelaşi lucru s-a întâmplat şi la europarlamentare şi am decis să vorbim public despre sumele investite în această campanie, care sunt din ce în ce mai mari. Credem că publicul din România are dreptul la ...