USR PLUS Iasi: "Nu vom fi niciodata complicii lui Mihai Chirica. Vom vota orice proiect bun pentru ieseni, indiferent de la cine vine"

Candidata USR PLUS la Primaria mnicipiului Iasi, Cosette Chichirau, a obtinut 30,5% in competitia electorala. Aceasta a transmis ca USR PLUS Iasi nu are nevoie de aliante in plenul local pentru a sustine proiectele importante pentru ieseni si ca partidul nu va fi niciodata masinaria de vot a primarului Chirica.