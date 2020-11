USR PLUS pune CONDIȚII pentru guvernarea cu PNL: 'DNA-ul Padurilor' și celelalte masuri de mediu sunt ne-negociabile'

DNA-ul Pădurilor și celelalte măsuri și angajamente de mediu reprezintă condiții ne-negociabile pentru orice coaliție de guvernare din care USR PLUS va face parte, spune senatorul USR Mihai Goțiu, anunță MEDIAFAX.

Conform senatorului Mihai Goțiu, în România, 25.000 de persoane își pierd viața în fiecare an din cauza bolilor provocate de poluare.

„Una dintre cauzele majore ale ratei de mortalitate cauzate de COVID-19 din România, mult peste media europeană, sunt și aceste boli respiratorii cauzate de poluare. Iar dincolo de suferința umană, imposibil de cuantificat financiar, stau pierderile economice, de asemenea, uriașe: un miliard de euro, în fiecare an, valoarea lemnului tăiat ilegal, anual, din pădurile României; 11 miliarde de euro, în fiecare an, costurile sociale de sănătate asociate poluării din marile noastre orașe. De aceea, afirm fără echivoc: mediul va fi una dintre prioritățile viitoarei guvernări. Punctual, să dau doar un exemplu - și îi transmit și domnului Ludovic Orban - că înființarea și operaționalizarea DNA-ului Pădurilor, mai exact a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Mediu, este una dintre condițiile USR PLUS în lipsa căreia nu putem avea o eventuală coaliție de guvernare”, spune senatorul Mihai Goțiu.

Mihai Goțiu enumeră câteva dintre măsurile programului de guvernare USR PLUS privind mediul care vor fi condiții obligatorii pentru partenerii dintr-o viitoare coaliție de guvernare: „Împădurim România”, o lege pentru interzicerea tăierilor de păduri în parcurile naționale, creșterea suprafețelor ariilor naturale protejate până la 30% din suprafața țării, realizarea Catalogului Pădurilor Virgine și protejarea lor, implementarea Hărților Inspire ori protejarea râurilor și a surselor de apă curată.