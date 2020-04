USR, PSD și UDMR cer demisia ministrului de Interne, dupa acordul cu Biserica

Nu doar președintele Klaus Iohannis a criticat în termeni duri acordul dintre MAI și Biserica Ortodoxă, anunțat marți de ministrul Marcel Vela, ci și cele mai multe formațiuni parlamentare. USR, UDMR și PSD au cerut public demisia lui Vela de la MAI. „Pentru țopăiala decizională, ca să păstrăm un termen drag președintelui, pentru debandada instaurată The post USR, PSD și UDMR cer demisia ministrului de Interne, după acordul cu Biserica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.