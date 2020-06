USR pune condiții pentru a vota starea de alerta / Dan Barna: In momentul de fața nu par sa existe temeiuri pentru prelungire

Ministrul Educatiei Monica Anisie a explicat, luni seara ca, daca temerile expertilor se adeveresc si din toamna ne vom confunta cu un nou val de COVID-19, elevii ar putea veni prin rotatie la scoala, un alt scenariu fiind acela in care, luand in calcul si experienta altor tari, orele de curs sa se desfasoare in containere sau in corturi amplasate in curtea scolilor.