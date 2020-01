USR recunoaște problema acuta a Romaniei: 'Este campioana europeana la saracie in munca'

Deputatul USR Claudiu Năsui a semnalat că România este campioana europeană la sărăcie în muncă, întrucât 41% dintr-un salariu minim este luat de stat, astfel încât această povară pe muncă îi ține pe români în pragul subzistenței și îi determină fie să plece din țară, fie să nu mai muncească.

„România este campioană europeană la sărăcie în muncă.

17,4 % din românii care muncesc sunt în sărăcie sau în risc de sărăcie, conform definiției Eurostat. În același timp, România este campioană la impozitarea muncii slab plătite. 41% dintr-un salariu minim este luat de stat. Cea mai mare rată de taxare a salariului minim din toată Europa, conform KPMG.

Povara fiscală descurajează dezvoltarea economică reală în România. Povara fiscală pe munca slab plătită ne ține în sărăcie, ne gonește din țara noastră și ne stimulează să nu muncim. Da, să nu muncim. Tot România este a 3-a țară din Europa cu cea mai mare rată de inactivitate, după Croația și Italia.

Toate acestea se întâmplă pentru că statul român descurajează munca printr-o povară fiscală ridicată.

În Regatul Unit, sub 8.628 de lire pe an, nu se plătește absolut nimic la stat. De la 8.628 până la 12.500 de lire încep să se plătească contribuții. Iar abia peste 12.500 de lire pe an începe să se plătească impozitul pe venit.

De ce? Sunt mai proști britanicii? Absolut deloc. Ei au înțeles că nu prin impozitarea sărăciei o vor reduce. La fel ca ei, multe țări europene au sume păsuite de la orice taxă.

Asta îmi doresc și pentru România. De ce să ne impoziteze statul fiecare leu? Hai să avem o sumă, salariul minim, pe care ni-l lasă orice ar fi. Iar impozitarea începe după.

Ca să clarificăm foarte multe aspecte legate de această măsură am pregătit un site explicativ al măsurii: www.zerotaxe.ro .

Profit de ocazie să-l felicit pe Moise Guran pentru venirea sa în USR. Pot să spun că gândim similar și împărtășim aceleași idealuri. Acum mai mult ca niciodată, vrem să contribuim la schimbarea României.

România are nevoie de reforme. Cine nu are curajul să vorbească despre ele, nu are nicio șansă să le înfăptuiască. #CentruDreapta #USR #Liberalism #zerotaxe”, se arată pe pagina de Facebook a lui Claudiu Năsui.