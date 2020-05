Uniunea Salvați România a prezentat, vineri, într-o conferință online, angajamentele pe baza cărora va negocia intrarea la guvernare. Printre acestea, se numără eliminarea pensiilor speciale, zero taxe pe salariul minim, Fără Penali în funcții publice în Constituție, stimularea antreprenoriatului, construcția de autostrăzi, digitalizarea administrației publice, DNA-ul pădurilor sau dreptul cetățenilor de a alege în sistemul […] The post USR s-a sucit și vrea la guvernare. Ce condiții pune appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.