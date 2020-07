USR scoate de la naftalina creșterea numarului parlamentarilor de Diaspora

Liderul senatorilor USR Radu Mihail a anunţat că a trimis o scrisoare deschisă către Marcel Ciolacu şi premierul Ludovic Orban prin care solicită ca proiectul partidului care vizează mărirea numărului de parlamentari de diaspora la patru senatori şi 10 deputaţi să fie pus pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor şi votat de plen în sesiunea extraordinară. El a adăugat că „diaspora merită asta pentru că a demonstrat că are un impact extroardinar, cele 900.000 de voturi de la alegerile prezidenţiale arată acest lucru”.

„Astăzi (marţi - n.r.) am trimis o scrisoare deschisă domnilor Marcel Ciolacu şi Ludovic Orban pe un subiect care, din păcate, nu este tratat cu atenţie între alegeri şi anume o corectă reprezentare a diasporei în Parlament. Ştiu că suntem într-o perioadă foarte dificilă, dar nu trebuie să uităm că avem români care au nevoie să se simtă reprezentanţi. Este foarte simplu ceea ce am cerut. Am cerut ca la Cameră proiectul USR care stă acolo de mai bine de un an de zile să fie pus pe ordinea de zi şi vorat. Este foarte simplu. Şi aş dori ca domnul Ludovic Orban să îşi respecte angajamentul de anul trecut de a asigura că în Parlamentul României diaspora va fi corect reprezentantă pentru alegerile următoare”, a afirmat Radu Mihail marţi la Parlament.

Acesta a adăugat că românii din diaspora s-au implicat prin prezenţa la alegeri, iar USR doreşte ca „10 august, de această dată, să fie momentul în care românii din diaspora să se simtă luaţi în considerare, să se simtă respectaţi de către statul român, autorităţi şi politicieni”.

„Diaspora merită acest lucru, pe de o parte, pentru că a demonstrat că are un impact extroardinar, cele 900.000 de voturi de la alegerile prezidenţiale arată acest lucru şi a demonstrat că se implică foarte clar în ce se întâmplă în ţară. Avem, spre exemplu, numai de la USR şi PLUS peste 100 de candidaţi în alegerile locale care vin din diaspora, se implică în ţară. Din toate aceste motive, aşteptăm o reacţie rapidă. Vrem ca 10 august, de această dată să fie momentul în care românii din diaspora să se simtă luaţi în considerare, să se simtă respectaţi de către statul român, autorităţi şi politicieni”, a conchis Radu Mihail.

Proiectul de lege al USR prevede creşterea numărului de la parlamentari de la două mandate de senatori la patru mandate şi de la patru mandate de deputaţi la 10.

Iniţiativa legislativă a senatorilor USR Radu Mihail şi Florina Presadă a fost respinsă de Senat, prim for sesizat, pe 22 octombrie 2018, şi trimisă, pe 24 iunie 2019, pentru raport la Comisia specială comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru elaborarea, modificarea şi completarea propunerilor legislative în materie electorală.

Camera Deputaţilor este for decizional pe proiectul de lege.