USR vrea sa scape de judecatorii aserviti de Sectia speciala pentru anchetarea magistratilor: Depune un proiect de lege privind desfiintarea acesteia

Sectia speciala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); USR depune maine in Parlament un proiect de lege privind desfiintarea Sectiei speciale pentru anchetarea magistratilor, a declarat deputatul Stelian Ion. Parlamentarul USR Stelian Ion spune ca a mai existat un proiect privind desfiintarea Sectiei speciale de anchetare a magistratilor, care a picat insa in Parlament. Protestatarul #rezist Cristian Dide, mesaj arogant, dupa protestul cu vopsea rosie din fata Sectiei Speciale ”In aceasta sesiune depunem o alta forma a legii si este obligatoriu ca in cel mai scurt timp posibil, aceasta sectie speciala de investigare a infractiunilor din justitie sa fie desfiintata pur si simplu”, a precizat el. Deputatul PSD Florin Iordache declarase in luna ...