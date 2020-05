UTA reclama Federatia Romana de Fotbal la TAS!

Gruparea UTA Arad, lider in Liga a II-a si cu mari sanse de promovare in Liga I, va reclama la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) decizia Federatiei Romane de Fotbal de continuare a celui de-al doilea esalon fotbalistic doar in partea superioara a clasamentului, prin organizarea unui play-off intre primele sase echipe, a declarat pentru AGERPRES, Claudiu Dragan, directorul de competitii al clubului aradean.