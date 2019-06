Utilaje noi pentru colectarea selectiva a deseurilor aduse in Iasi - FOTO

Utilaje noi pentru colectarea selectiva a deseurilor 17 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Inca un lot de utilaje folosite in colectarea deseurilor a fost achizitionat de primaria municipiului Iasi si dat in folosinta catre Salubris SA. Este vorba despre autogunoiere moderne dotate cu echipamente pentru colectarea selectiva a deseurilor. Acestea sunt dotate si cu sistem de cantarire si sunt folosite in programul primariei Iasi pentru combaterea poluarii. In acest an Salubris are programati suma de 15 milioane de lei pentru investitii. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. Galerie Foto ...