Utilizarea gazelor lacrimogene, interzisa in Seattle si Denver. Peste 50 de politisti din Buffalo au demisionat

Primarul orasului Seattle a anuntat vineri ca interzice politiei sa foloseasca gaze lacrimogene timp de 30 de zile, dupa ce expertii au avertizat ca utilizarea acestora si a spray-urilor poate accelera raspandirea coronavirusului. In aceeasi zi, un judecator din Denver a hotarat ca politia sa nu mai foloseasca agenti chimici asupra protestatarilor pasnici, iar peste 50 de politisti din Buffalo au demisionat in semn de protest fata de suspendarea unor colegi din New York.