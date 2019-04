Utilizatorii de IQOS nu sunt expuși la compuși chimici periculoși atunci cand folosesc produsul

În ultimul timp bătălia de pe piața țigaretelor a atins noi cote. Dacă ar fi vorba doar de concurență nu ar fi nici o problemă pentru că o concurență loială și onestă nu ar fi decât în beneficiul consumatorilor. Dar nici vorbă de așa ceva! Avem a face cu tot felul de studii care de care mai bombastice care vin cu tot felul de vești menite să discrediteze și mai ales să distrugă încrederea consumatorului într-un produs alternativ la fumatul tradițional care și-a dovedit deja efectele.

Un astfel de studiu controversat a fost aruncat pe piață în ultimele zile. Se spune că utilizatorii ar inhala substanțe periculoase atunci când filtrul se încălzește la temperaturi mari.

STIRIPESURSE.RO a întrebat direct producătorul despre cele semnalate. În răspunsul lor, cei de la Philip Morris International susțin că sunt la curent cu toate studiile efectuate în piață și chiar le încurajează astfel încât consumatorul să facă o alegere în cunoștință de cauză.

Cu privire la așa-zisele probleme semnalate, PMI susține că NU se confirmă cele semnalate și dă detalii amânunțite despre cum funcționează produsul:

”Philip Morris International incurajeaza cercetarea independenta asupra produselor noastre, in special atunci cand este efectuata in conformitate cu standarde stiintifice inalte, asa cum este cazul acestei evaluari. Aceasta evaluare independenta confirma absenta cianohidrinei formaldehidei in filtrul din PLA al IQOS HeatSticks.

Studiul desfasurat de Interlabor Belp AG demonstreaza prezenta a 2 compusi (si anume 6-Diizopropilanilina si 2,6-Diizopropilfenilizocianat) atunci cand filtrul din PLA este incalzit de unul singur intr-un cuptor, filtrul nefiind astfel folosit in acelasi fel in care ar fi utilizat de un consummator IQOS in conditii reale. Am identificat si noi acesti compusi atunci cand am evaluat filtrul din PLA in conditii similare. Pentru a putea intelege ce compusi chiar sunt inhalati de un utilizator IQOS in conditii normale, PMI a efectuat o analiza completa a aerosolului IQOS cu limite inferioare de detectie de ordinal nanogramelor (de un milliard de ori mai mic decat un gram) per stick/rezerva de tutun. Niciunul dintre acesti compusi nu au fost identificati in aerosolul inhalat de un utilizator IQOS. Putem confirma astfel ca utilizatorii IQOS nu sunt expusi la acesti compusi atunci cand folosesc produsul.

Ca referinta, filtrul din acid polilactic (PLA) folosit in rezervele IQOS HeatSticks este un filtru sertizat, facut dintr-un film de polimer care este compostabil. Rolul acestuia este de a raci aerosolul in timpul utilizarii IQOS, dar cel mai important este ca actioneaza ca un filtru specific pentru a reduce si/sau a elimina compusi specifici generati in aerosol.

In concluzie, suntem increzatori ca utilizatorii IQOS nu sunt expusi la acesti compusi.

Pentru mai multe detalii:

· Studiul comandat de Blue Cross si realizat de catre Interlabor Belp AG a avut ca obiectiv sa investigheze daca cianohidrina formaldehidei (CAS 107-16-4) sau orice alti compusi chimici care pot crea ingrijorare sunt eliberati din filtrul de acid polilactic (PLA) al IQOS HeatSticks.

- Practic, aceasta evaluare independenta confirma raspunsul nostru la studiul lui Davis et. Al, publicat pe PMI Science (https://www.pmiscience.com/library/publication/analysis-of-polylactic-acid-filters-of-marlboro-heatsticks-response-to-the-article-entitled-iqos-evidence-of-pyrolysis-and-release-of-a-toxicant-from-plastic-by-davis-b-et-al-2018) si anume absenta cianohidrinei formaldehidei in analiza Compusilor Organici Volatili (incalzirea intr-un cuptor) emisi de filtrul din PLA al IQOS Heat Sticks. Mai mult decat atat, majoritatea compusilor chimici detectati in evaluarea Interlabor Belp AG, la toate nivelurile de temperature testate, nu au potentialul de a produce ingrijorare si au fost deja raportati in publicatia PMI Science. Doua substante suplimentare au fost raportate de catre Interlabor Belp AG: 2,6-Diizopropilanilina (CAS 24544-04-5) si 2,6-Diizopropilfenilizocianatul (CAS 28178-42-9) cel din urma in concentratii maxime extimate de 200 ng/filtru PLA. Prezenta Diizopropilfenilizocianatului (CAS 28178-42-9) in concentratii foarte mici a fost identificata atunci cand un filtru intreg a fost incalzit la temperaturi inalte timp de 10 minute, ceea ce constituie o situatie la care filtrul nu este expus in timpul utilizarii normale a produsului. Intrebarea cea mai importanta este daca acesti compusi sunt prezenti sau nu in aerosolul inhalat de un utilizator IQOS in conditii normale de folosire, ceea ce nu este cazul.

· PMI a efectuat o caracterizare completa a aerosolului IQOS, utilizand o combinatie intre cele mai avansate tehnici analitice si cele complementare. Aerosolul IQOS a fost analizat pentru a identifica si cuantifica toti compusii prezenti. Datele au fost trimise pentru evaluare la FDA si sunt disponibile public la https://www.fda.gov/TobaccoProducts/Labeling/MarketingandAdvertising/ucm546281.htm (numele fisierului: “P1-Characterisation_Report.pdf”).

Aceste date arata ca cei 2 compusi, prezenti atunci cand filtrul din PLA este incalzit intr-un cuptor, nu au fost detectati in aerosolul IQOS, chiar atunci cand limitele inferioare de detectie au fost la nivelul nanogramelor (de un milliard de ori mai mic decat un gram) per stick/rezerva. Putem astfel confirma ca utilizatorii IQOS nu sunt expusi la acesti compusi atunci cand utilizeaza produsul. Pe langa studiul pe aerosoli, am desfasurat, de asemenea, studii pre-clinice si studii clinice. Mai multe informatiii puteti gasi pe pmiscience.com.”, se spune în răspunsul dat de Philip Morris International.