Uzina Termoelectrica Midia Navodari cumpara rasini schimbatoare de ioni pentru linia de demineralizare 3 (document)

Societatea Comercială Uzina Termoelectrică Midia Năvodari a încheiat un contract de achiziţie răşini schimbătoare de ioni pentru linia de demineralizare nr. 3. Societatea care se va ocupa de furnizare este Pro Tehnic din Cluj.Rășinile schimbătoare de ioni se folosesc pentru demineralizarea apei în instalațiile industriale.Necesitatea achiziţionării rășinilor schimbătoare de ioni este impusă de realizarea demineralizării apei în vederea producerii de abur tehnologic. Prin demineralizarea apei se evită depunerile de săruri pe conductele cazanelor de abur, precum și pentru prevenirea coroziunii lor.Staţia de demineralizare are în componență filtre H-cationice și filtre OH-anionice.Filtrele H-cationice și OH-anionice sunt recipiente cilindrice verticale, în constructie sudată, cu placă cu duze, cu regenerare interioara, protejate interior cu folie de elastomer, având schimbători de ioni : Purolite C105 STD, Purolite C 100STD, Purolite A100STD și Purolite A400STDNumarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 7.Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor clarificarilor/informatiilor suplimentare care au fost adresate de operatorii economici interesati in termenul prevazut mai sus, în a 3-a zi față de termenul limita de depunere a ofertelor.Valoarea totală a achiziției, fără TVA, este de 844.500 lei.Ec. Turgay Chemal - Director General, Ing. Bogdan Tanase - Director Tehnic, Ec. Ionescu Ionut Cornel - Director Economic, Ing. Constantin Radulescu - Sef B. Contracte, Ec. Constantin Ursaru - Sef Serv Fin-Contabil, Ing. Mihai Hacman - Sef Sectie Termo, Cons-jur. Ion Fatu, Ing. Anton Mihaela - Sef Atelier Chimic, Cons.jur. Gabriela Spiridon - Sef Birou Resurse Umane, Stefan Ciupala - Ec. Serv Fin-ContabilPotrivit Ministerul Finanțelor, societatea a fost înregistrată în 2003, în Cluj. Conform clasificării CAEN, tipul de activitate al firmei este de comerț cu ridicata nespecializat.Conform Registrul Comerțului, capitalul social subscris este de 200 de lei, integral vărsat, dintr-un total de 20 de părți sociale, fiecare a câte 10 lei.Asociat unic al societății esteAcesta mai figurează ca asociat și în firmele Valdoria Tech SRL, Rotehnic SRL și Magic Land Catering SRL. Administratorul societății esteDespre toate procedurile publice cu impact asupra județului Constanța, cine și ce cumpără, cine și cât câștigă puteți citi accesând categoria