Uzinele Dacia iși reiau, progresiv, activitatea, pe baza de voluntariat

Activitatea de fabricație derulată pe platforma industrială Dacia de la Mioveni va fi reluată progresiv, începând de marți, potrivit unui comunicat al companiei. Activitățile de producție ale celor două uzine vor fi reluate pe bază de voluntariat. „Uzina Mecanica și Șasiuri este pregătită să redemareze activitatea în echipă redusă de lucru. Uzina Vehicule va relua […]