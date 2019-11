Va amintiti de Narcisa, concurenta de etnie roma de la X Factor, care a facut ravagii pe scena? Cum arata acum, dupa doi ani de la prima aparitie!

Narcisa Stanescu avea doar 17 ani atunci cand, in 2017, a facut ravagii pe scena de la X Factor. Era deja casatorita de opt luni si oriunde mergea atragea privirile cu frumusetea ei. Acum este majora si s-a transformat intr-o femeie care face pe oricine sa intoarca capul dupa ea.

Daca inca de pe atunci Narcisa a uluit cu frumusetea ei, trebuie sa va spunem ca acum este si mai si. Tanara este foarte activa pe retelele de socializare, acolo unde posteaza aproape zilnic fotografii cu ea in diferite ipostaze.

"M-am maritat pentru ca asa este traditia la noi. Am fost promisa lui de la varsta de sase ani", povestea Narcisa in 2017 la X Factor. In continuare e femeie casatorita si, potrivit postarilor de pe pagina ei, il iubeste foarte mult pe cel pe care il are alaturi in fiecare clipa.

"Sotul meu. Iubirea mea. Zambetul meu. Totul meu. Doar noi", scrie ea in dreptul fotografiilor cu sotul ei.

Narcisa primeste sute de comentarii atunci cand posteaza fotografii foarte sexy cu ea, extrem de aranjata. "Marea frumusetee tiganca te pup / Frumusete rara! / Zana mea, te iubesc / Esti prea frumoasa", sunt cateva dintre comentarii pe care le primeste Narcisa zilnic.

De remarcat este faptul ca Narcisa Stanescu se pozeaza intr-o casa luxoasa, fiind cel mai probabil locuinta ei si a sotului, cel alaturi de care traieste de cand avea 16 ani, fiind promisa acestuia de la sase ani.

