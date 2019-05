Va fi PSD fara Dragnea exclus din familia socialistilor europeni? Calcule pentru Frans Timmermans

Prezenta lui Liviu Dragnea la varful PSD a fost unul dintre principalele motive pentru care socialistii europeni, chiar in prag de alegeri, au decis inghetarea relatiilor cu partidul din Romania. Ii serveste insa PSD-ul fara Dragnea lui Frans Timmermans in negocierea pentru sefia Comisiei Europene? Am pus aceasta intrebare socialistilor europeni, dar lucrurile nu sunt nici pura matematica, nici doar oportunitate.