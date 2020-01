Va fi Veronica dansatoarea lui Tzanca Uraganu?

Este disperat şi se teme că ar putea să îşi vadă nevasta în braţele unui alt bărbat! Viorel este foc şi pară, după ce Veronica a lipsit noaptea trecută, mai multe ore din camera de hotel în care erau cazaţi împreună.

Ce are de zis în apărarea ei, a spus chiar Veronia, în platoul Acces Direct. Mai mult decât atât, soția vulpiță a primit și o surpriză din partea lui Tzancă Uraganu. Pentru că cei doi s-au întâlnit ieri, după emisiunea Acces Direct.

Viorel a prins-o în fapt pe vulpiță, după ce a petrecut patru ore în fața hotelului, în fața unor bărbați misterioși.

„Am vorbit la hotel, dar nu e sigură pe ce spune. Aseară s-a dus afară din hotel, a stat cam patru ore. Mi-a spus că se duce să mănânce semințe jos, acolo mai erau niște băieți. Eu am luat-o de jos și am întrebat-o ce a căutat acolo. Ea mi-a zis că merge acasă, dar că are pe altul cu mașină și bani.”, a spus Viorel.

„Nu m-am sărutat cu nimeni. N-am intrat deloc în cameră, am stat în fața hotelului. N-a intrat nimeni în cameră, nu. Rămân cu Viorel.”, a recunoscut Veronica.

Soția vulpiță a spus că este visul ei să îl cunoască pe Tzancă Uraganul, iar reporterii de la Acces Direct i-au îndeplinit dorința Veronicăi.

„Vreau să rămân în București să dansez și să cânt. Fata să rămână la soț. El nu are de ce să fie gelos. L-am înșelat, da, dar cred că o să-l mai înșel.”, a spus vulpița.

