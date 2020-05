Va interzice Guvernul batranilor sa mearga la biserica?

„Bisericile trebuie ținute închise pentru a proteja bătrânii, care sunt cei mai vulnerabili la covid” ne spun cei care, de altfel, ar dori în secret închiderea lor pentru totdeauna. „Protejarea bătrânilor” e principala lor obiecție la redeschiderea bisericilor.

Cum ar veni, după aceste păreri, bătrânii par a nu fi decât niște oameni lipsiți de discernământ, incapabili să afle că există o epidemie, să înțeleagă implicațiile ori să decidă pentru ei înșiși în funcție propriile lor crezuri – asemenea unor copii de 3 ani care nu își cunosc interesul și nu se pot proteja.

Credeți?

Președintele Americii are 74 ani, contracandidatul său la alegerile de anul acesta, Joe Biden, are 78 (contracandidata anterioară, Hillary Clinton, are 73). Reagan a fost președintele SUA până la 78 de ani, Helmut Kohl, cancelarul german, a stat în funcția de cancelar până la 68 ani, Mitterand a fost președintele Franței până la 79, iar Chirac până la 75.

Vă par aceștia a fi oameni care să nu fie în stare să ia o decizie sau să nu poată înțelege niște riscuri puse în joc, doar pentru că au (aveau) mai mult de 70 de ani? Au nu doar 70 de ani, ci și experiență. Tatăl meu are 70 și încă am nevoie să îi cer uneori sfatul...

Da, vor exista cu siguranță destui bătrâni care vor veni la biserică în ciuda riscului coronavirus (atâta cât o fi el). Dar o vor face nu pentru că nu ar fi conștienți de risc. Nici pentru că nu ar fi auzit de epidemie ori pentru că nu ar vrea să se protejeze. O vor face în cunoștință de cauză, pentru că atunci când pun în balanță viața de aici și Viața Veșnică în care cred, cea din urmă le va apărea mai importantă; sau poate că alte experiențe grele prin care au trecut îi va face să nu se clatine prea tare în fața unui risc pe care nu îl valorizează prea tare. De ce ar trebui să decidă alții pentru ei?

Dar vor fi mai mulți dintre cei care, chiar dacă înainte de carantină veneau la biserică, de data asta o vor mai evita un timp. Pentru aceștia e încă mai important ce au de rezolvat aici. Sau poate că experiența lor le spune altceva.

Prin urmare, și bătrânii, ca de altfel și tinerii sau cei aflați în floarea vârstei, vor avea alegeri și opțiuni diverse; pentru că fiecare om are mize, priorități și țeluri diferite. Nu le mai faceți bătrânilor cu forța binele vostru. Au suficientă înțelepciune și experiență cât să se descurce și singuri. Nu-i treceți strada dacă nu v-o cer.

___

Comentariu de Gabriel Popa, invitat