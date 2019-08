Va mai aduceti aminte de fosta prezentatoare Dana Deac? Cum arata si care este starea de sanatate dupa ce cancerul a recidivat de 5 ori

Dana Deac este fara doar si poate una dintre cele mai puternice femei, cel putin dintre persoanele publice, vedeta a trecut prin momente dificile, dupa ce a aflat ca sufera de o boala foarte grava. A luptat timp de zece ani cu cancerul la san si o face in continuare, cu vointa, curaj si speranta ca totul va fi bine.

Acum, Dana Deac a renutat la televiziune si lucreaza pentru o fundatie infiintata de o companie de telecomunicatii. In paralel, ea reprezinta interesele pacientilor din oncologie si incearca sa aprobe prin intermediul Parlamentului European un set de standarde comune si reglementari care sa stearga discrepantele in tratamentele oncologice si inegalitatii in medicina oncologica in statele din cadrul UE.

Ultima oara s-a intamplat acum 2 ani, cand Dana Deac a mers in Turcia pentru tratament si a tinut un jurnal pe blogul ei si a tinut un jurnal al acelor zile. ”In Turcia, la Memorial Hospital, am ajuns in 2017 , cand mi-a fost depsitat cancerul tiroidian, sectia de la Parhon era inchisa din iulie pana in septembrie. Fara alte explicatii. A trebuit sa fac operatia repede, nu puteam astepta pana pe 14 septembrie fiindca era prea mult si prea periculos pentru mine si asa a aparut sansa mea, sa ajung in Turcia”, spunea Dana Deac in urma cu un an.

Cancerul a recidivat de cinci ori

Dana Deac se lupta cu cancerul de ceva vreme, iar necrutatoarea boala i-a recidivat de cinci ori pana acum. A fost internata la un spital din Turcia, unde i s-a administrat iod radioactiv i131 si unde a stat izolata total intr-un buncar timp de 10 zile, cat a durat tratamentul.

“Acum este a cincea oara cand am facut cancer. E frisonant cand auzi. Si nu sunt singura. Dupa acele iradieri din 2008 nu m-am gandit niciodata ca voi mai face cancer si ca ele vor cauza un nou cancer. Nimeni nu mi-a spus ca ar putea exista posibilitatea de a face cancer tiroidian. Acum, dupa ce l-am facut, toti au fost convinsi si fermi ca l-am facut din cauza iradierilor de la prima operatie. Am intrebat de ce ma pun sa fac din nou iradieri. “Exista posibilitatea sa faceti un cancer in gat, unul la glanda salivara sau o leucemie”, mi-au spus.

Trebuie sa alegi intre cancere, trebuie sa stai sa te gandesti. Asta este viata, trebuie sa o iei asa cum este. Starea de depresie nu are cum sa te ajute. N-am trecut prin asta pentru ca eu am ajuns in ultimul ceas la psiholog si ma ajuta enorm sa gestionez aceste lucruri”, povestea Dana Deac pe blogul sau

