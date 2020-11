Va urma 'cea mai grava recesiune' de la marea criza economica de acum 90 de ani - avertismentul FMI: 'Nicio tara nu va scapa neafectata'

În timp ce guvernele din întreaga lume dau asigurări că economia îşi va reveni începând din 2021, Banca Mondială şi Fondul Monetar Internaţional au publicat recent prognoze sumbre.

Potrivit calculelor Fondului Monetar Internaţional, performanţa economiei globale va fi în 2020 și în 2021 cu 11 miliarde de euro mai redusă. Va fi „cea mai gravă recesiune” de la criza economică mondială de acum 90 de ani, a afirmat economista şefă a FMI, Gita Gopinath. „Nicio ţară nu va scăpa neafectată”, a adăugat aceasta.

Pentru a putea face o comparaţie, performanţa valorică brută a economiei germane a fost în 2019 de puţin peste trei miliarde de euro, notează Deutsche Welle. Ca o consecinţă a crizei, datoria publică va depăşi în acest an, raportat la performanţa economică, nivelul maxim înregistrat la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial.

FMI aşteaptă un reviriment în 2021, cu o creştere de 5,4 la sută. Dar, potrivit Gitei Gopinath, această evoluţie pozitivă va avea loc doar dacă nu va avea loc un al treilea val al pandemiei de COVID-19.

Experții de la Washington avertizează însă că estimările se pot înrăutăţi dacă incertitudinile legate de pandemie şi de eventuale limitări impuse economiei şi vieţii publice se vor prelungi. Pentru ţările industrializate, Banca Mondială anticipează un minus de 7%, pentru ţările emergente o scădere cu 2,5 la sută, iar pentru Zona Euro o diminuare-record de 9,1%. În schimb, experţii instituţiei se aşteaptă ca economia Chinei, ţara în care a apărut COVID-19, să crească cu 1%.

Avertismentul FMI nu îi sperie pe oficialii români. Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, a anunţat că exclude varianta unui acord cu Fondul Monetar Internaţional, precizând că după ce a fost câştigată încrederea pieţei internaţionale se poate finanţa un deficit mare fără să fie nevoie de ajutorul instituţiilor financiare.

Florin Cîţu a fost întrebat luni, într-o conferinţă de presă, dacă exclude varianta unui acord cu Fondul Monetar Internaţional.

“Exclud varianta unui acord cu Fondul Monetar Internaţional. Am arătat în acest an că dacă ai câştigat încrederea pieţei, poţi să finanţezi un deficit mare fără să ai nevoie de instituţii financiare internaţionale. Acel deficit finanţat pentru a plăti sănătate, aceste scheme de ajutor, am avut investiţii record, deci nu este nevoie de un acord cu FMI. Din punctul meu de vedere, vă spun clar, nu există aceste discuţii. Am găsit acele documente prin minister când se discuta anul trecut în septembrie cu Fondul Monetar, când după o discuţie cu Fondul Monetar s-a făcut acel document în Guvern unde se spunea foarte clar că nu vor creşte pensiile cu 40%. Nu avem în calcul împrumut la FMI, avem finanţare pentru anul acesta. Necesarul de finanţare pentru anul acesta este acoperit aproape 97%. Nu avem nicio problemă de finanţare”,a explicat ministrul Finanţelor.

Şi premierul Ludovic Orban a respins un viitor acord cu Fondul Monetar Internaţional pentru obţinerea de finanţare la bugetul de stat pentru 2021. Premierul a afirmat că „nu este necesar” un nou acord cu FMI, deşi o înţelegere poate fi realizată, pentru că Fondul oferă posibilitatea finanţării deficitului bugetar. De asemenea, există şi alte surse de atragere a veniturilor, precum fondurile europene sau finanţări de la Banca Europeană de Investiţii (BEI) sau Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), a mai spus premierul Ludovic Orban, într-un interviu acordat Europei Libere.