Vacanța cu probleme - Delia, in pericol din cauza cauza coronavirusului. Ce a pațit artista in Singapore

Delia este o mare iubitoare a vacanțelor în țările exotice, dar de această dată, sejurul vedetei a fost pus în pericol. Aflați în Singapore, Delia și soțul ei s-au confruntat cu o problemă. Alături de alți turişti, aceștia au primit interdicţie de a părăsi hotelul din cauza coronavirusului, care s-a confirmat la 3 persoane.

După ce s-a relaxat în Thailanda împreună cu soțul ei, Delia s-a văzut nevoită să rămână în resortul de lux, când ea și Răzvan au fost anunțați de personalul hotelului asupra pericolului de infectare cu coronavirus. În total, virusul ucigaş a făcut 26 victime şi ar fi infectat 581 de oameni din Asia.

„Azi (24 ianuarie) şi mâine nu plecăm nicăieri. Din cauza virusului. Mâine venim acasă”, şi-a anunţat Delia fanii într-un scurt video, publicat pe Instagram.

Întrebată de o tânără dacă este sechestrată departe de țară, din cauza virusului ucigaș, Delia a dat rapid o replică.

„Nu sunt… dar nici nu am umblat azi, de când am aflat că au fost 3 cazuri aici. Am stat cuminți în resort. Mâine în aeroport punem măscuțe și sperăm să fie bine.”, a dezvăluit Delia, pe Instagram.