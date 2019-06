Vacanța de vara. Atracții pe care nu le știai in Paralia Katerini

O echipa de astronomi a descoperi un obiect de mari dimensiuni aflat sub scoarta Lunii, care s-ar afla acolo de miliarde de ani, informeaza CNN.

Cea mai mare parte din carnea pe care oamenii o vor consuma in 2040 nu va proveni de la animalele sacrificate, potrivit unui raport care arata ca 60% din aceasta va fi produsa fie in laborator, fie va fi inlocuita cu produse vegetale care arata si au gust de carne.

Paloma Williams, 24 de ani, a murit dupa ce a fost impuscata de iubitul ei, Andrew Charles Shinault, 23 de ani. Barbatul le-a povestit anchetatorilor ca au folosit un pistol in timpul unui joc sexual.

Joi, 13 iunie, vremea va fi deosebit de caldã, iar disconfortul termic in accentuare. Indicele temperaturã-umezealã (ITU) va atinge si va depãsi usor pragul critic de 80 de unitãti, local in regiunile vestice, sudice si pe arii mai restranse in restul teritoriului, anunta Antena3.